Neanche un istante di Superman: Legacy sarà una origin story, lo ribadisce James Gunn

James Gunn è tornato a parlare di Superman: Legacy, uno dei titoli di punta del prossimo DC Universe che il regista di Guardiani della Galassia coordina insieme a Peter Safran. Il nuovo corso del supereroe DC racconterà una fase precedente della vita di Superman ma non sarà una origin story del personaggio.

Quando un fan su Threads ha chiesto a Gunn se Superman: Legacy si collegherà a qualche storia d'origine del supereroe, il regista ha risposto telegraficamente:"Nessuna".

Le origini di Superman sono state raccontate in svariati fumetti, film e serie tv, da Superman del 1978 con Christopher Reeve a Smallville sul piccolo schermo.



In base a quanto riporta la descrizione ufficiale, Superman: Legacy racconterà la storia del percorso di Superman nel conciliare la sua eredità kryptoniana con la propria educazione umana da Clark Kent di Smallville, nel Kansas.

Superman è 'l'incarnazione della verità, della giustizia e del modo di vivere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come fuori moda'.

David Corenswet sarà Superman, con Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane. Il resto del cast è composto da Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, celebre nemesi di Superman, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo dl Lanterna Verde, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl e Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho.

Negli ultimi giorni sono state pubblicate online delle foto fake di David Corenswet, realizzate sfruttando l'intelligenza artificiale.