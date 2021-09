Navigator, Bryce Dallas Howard dirigerà il reboot del film Disney

Bryce Dallas Howard dirigerà un reboot al femminile del cult Navigator. L'attrice e regista è stata scelta da Disney per produrre e dirigere il rifacimento del film di fantascienza uscito nel 1986, che approderà su Disney+, una piattaforma che Howard conosce bene avendo lavorato a The Mandalorian e Il libro di Boba Fett.

Bryce Dallas Howard è una delle star del franchise Jurassic World ma si sta distinguendo anche in veste di regista, come dimostra questo nuovo incarico da parte di Disney.



Navigator era interpretato da Joey Cramer, Paul Reubens, Sarah Jessica Parker e Veronica Cartwright. La trama racconta la storia di un ragazzo che viaggia otto anni nel tempo dal 1978.

Il ragazzo è accompagnato da una nave aliena intelligente e spiritosa di nome Max (doppiata da Reubens).

La regia del film venne affidata a Randal Kleiser, noto per aver diretto un altro film iconico come Grease - Brillantina, con John Travolta e Olivia Newton-John.

Bryce Dallas Howard tornerà nel ruolo di Claire Dearing in Jurassic World: Dominion:"La sceneggiatura è fantastica, è stato così esilarante leggerla, anche mio marito ha avuto modo di leggerla. Colin [Trevorrow, il regista] ha detto 'Si, tu e Seth potete leggerla'".

Il film segna anche il ritorno di Chris Pratt nei panni di Owen Grady e soprattutto gli storici personaggi dei primi film, Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, interpretati rispettivamente da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.



