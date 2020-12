La nave sepolta, Ralph Fiennes e Carey Mulligan nel trailer del nuovo film Netflix

Il canale Youtube Netflix ha pubblicato nelle ultime ore il primo trailer ufficiale dell'annunciato The Dig, in italiano La nave sepolta, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di John Preston diretto da Simon Stone e interpretato dalla straordinaria coppia di attori formata da Ralph Fiennes e Carey Mulligan.

Questa la sinossi ufficiale del film, scritto per il grande schermo da Moira Buffini:



"Alle soglie della Seconda guerra mondiale, una ricca vedova chiede a un archeologo dilettante di occuparsi degli scavi di alcuni tumuli nella sua proprietà. Quando fanno una scoperta di portata storica, risuonano gli echi del passato britannico mentre la nazione si prepara a un futuro incerto".



Il cast de La nave sepolta comprende tra gli altri interpreti anche Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin e Ken Scott, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 29 gennaio, questo dopo un'uscita limitata nelle sale cinematografiche il 15 gennaio.



Ritroveremo Ralph Fiennes nei panni di Gareth Mallory/M il prossimo aprile 2021 al cinema nell'attesissimo No Time To Die diretto da Cary Fukunaga, ultimo film di Daniel Craig nei panni di James Bond.



Cosa ne pensate del trailer de La nave sepolta? Vi ispira? Conoscevate già il romanzo originale? Fatecelo sapere come sempre nella sezione commenti in calce alla notizia.