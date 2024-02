Navalny: il film premio Oscar torna al cinema in Italia in memoria del politico russo

A distanza di un anno dalla sua uscita originale, il film premio Oscar Navalny tornerà nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da I Wonder Pictures, in seguito alle numerose richieste da parte delle sale.

Oltre a La zona d'interesse, sempre distribuito da I Wonder Pictures, il pubblico avrà la possibilità di riscoprire il documentario che, con il ritmo appassionante di un thriller, segue il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, avvocato, attivista, politico, fondatore del partito Russia del Futuro e della Fondazione Anti-corruzione, strenuo oppositore di Vladimir Putin, morto in questi giorni nel carcere della Siberia in cui era detenuto.

"Quando abbiamo deciso di distribuire in Italia Navalny – spiega dalla Berlinale Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures – sapevamo di lavorare su una storia molto attuale e che per la stessa volontà del protagonista sarebbe finita come inizia, cioè con il suo omicidio. Il film è una grande opportunità per capire qualcosa di più di quanto da trent’anni sta succedendo in Russia. Il documentario è anche un oggetto cinematografico originalissimo, e credo che l’Oscar per vinto l’anno scorso celebri adeguatamente un’opera cinematograficamente unica e importante".

Vincitore dell’Audience Award e del Festival Favourite Award al Sundance Film Festival 2022, NAVALNY di Daniel Roher è oggi una preziosa testimonianza dell’impegno di Navalny e del suo impegno verso la verità e la libertà e per questo torna sul grande schermo. Da segnalare che il film è disponibile anche in streaming su IWONDERFULL Prime Video Channel e su iwonderfull.it.

Per altri contenuti scoprite i nuovi film in uscita in bluray a marzo 2024 con Eagle Pictures.