Che giorno è nato Tom Cruise? La vita di una star senza tempo

Quanto vogliamo bene a Tom Cruise? Il protagonista di Top Gun è una di quelle certezze del mondo del cinema che difficilmente ci hanno deluso: il suo nome è garanzia di azione mozzafiato e stunt incredibili e non solo (chi dimentica film come Jerry Maguire o Vanilla Sky?). Ma siete proprio sicuri di sapere tutto su di lui?

Sapreste, ad esempio, quando augurargli buon compleanno? Nel caso in cui vi mancaste quest'informazione, eccoci a risparmiarvi una brutta figura qualora doveste senza saperlo trovarvi faccia a faccia con il nostro Ethan Hunt nel giorno dell'anniversario della sua nascita.

Cruise è nato il 3 luglio del 1962 a Syracuse, cittadina statunitense capoluogo della contea di Onondaga, nello Stato di New York. Il nostro ha dunque compiuto quest'anno i suoi primi 58 anni, ma ha ancora l'entusiasmo di un ragazzino quando si tratta di rischiare di rompersi l'osso del collo sul set, come dimostrano gli assurdi stunt di cui si è reso protagonista per il nuovo Mission: Impossible.

Insomma, cosa potremmo voler più dal nostro Tom? La speranza è che la voglia di ficcarsi in imprese apparentemente impossibili gli resti addosso ancora per tanti, tanti anni! A tal proposito, Cruise si sta già preparando al suo primo viaggio nello spazio.