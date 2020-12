Dove è nato Robert Pattinson? Vita privata della star di The Batman

Lo attendiamo tutti con fiducia e curiosità nel The Batman di Matt Reeves nel 2022, dove vestirà i panni dell'eroe titolare del reboot cinematografico targato DC Films, ma prima di diventare uno degli attori più richiesti e talentuosi della sua generazione, Robert Pattinson ha dovuto accettare ruoli minori o non proprio apprezzati dalla critica.

Pattinson nasce a Londra nel 1986, nel quartiere Barnes. I genitori sono Claire e Richard Pattinson, rispettivamente dirigere di un'agenzia di modelli e importatore d'auto d'epoca, dunque inseriti nel mondo dello showbiz in senso "tecnico". Ovviamente a 16 anni entra nel mondo del lavoro come modello per l'agenzia della madre ma è anche portato per la musica, sapendo suonare ottimamente il pianoforte e la chitarra.



Il suo primo ruolo da attore è a 15 anni ma a teatro. Partecipa infatti al Macbeth di William Shakespeare portato on stage dalla Barnes Theatre Company di Londra. Recita anche nel musical di Bulli e pupe. La sua carriera cinematografica ha un significativo slancio quando viene scelto per interpretare Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco, raggiungendo la fama internazionale appena tre anni dopo grazie alla saga di Twilight.



È stato legato sentimentalmente alla collega Kristen Stewart fino al 2017. Dal 2018 a oggi è legato all'attrice Suki Waterhouse.