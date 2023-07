Nato il quattro luglio, l'omaggio 'silenzioso' alla bandiera americana

Nato il quattro luglio è uno dei film di Oliver Stone universalmente più apprezzati e che hanno portato alla luce del sole il genuino talento di Tom Cruise. Regista e attore fece di tutto per far si che il film diventasse un simbolo per la storia cinematografica americana.

La pellicola racconta la storia vera di Ron Kovic, personaggio storico realmente esistito, partito volontario per il Vietnam e tornato con un grave infortunio alla spina dorsale. L'uomo decise fin da subito di dedicarsi all'attivismo facendosi portavoce del pacifismo. Riguardo la sua storia a poi scritto un romanzo diventato bestseller nel quale approfondisce il periodo di "riabilitazione" post-Vietnam e il modo in cui ha portato avanti le sue battaglie a favore della pace.

Per simulare al meglio la vita di un personaggio in sedia a rotelle Tom Cruise tentò di paralizzarsi temporaneamente per le riprese di Nato il quattro luglio cercando in tutti i modi di convincere la troupe a perorare la sua causa. L'elemento "patriottico" del film è chiaramente rilevabile non solo nel tipo di storia e nel modo in cui viene raccontata ma anche in alcuni elementi tecnici inseriti nella pellicola da Oliver Stone. Il regista si è sempre definito un perfezionista e Nato il quattro luglio ne è stato la conferma. La fotografia del film è tutta sulle ombre del blu, rosso e bianco, in un omaggio esplicito alla bandiera americana.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Nato il quattro luglio.