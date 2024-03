È nato il Poohniverse! Dopo Winnie Pooh in arrivo gli horror su Bambi e Pinocchio

Winnie The Pooh: Sangue e Miele è stato decisamente un film che ha generato pareri discordanti, sia da parte della critica che del pubblico. La pellicola ha infatti azzardato e proposto i classici personaggi da fiaba in una veste decisamente anticonvenzionale, con tanto di armi bianche affilate e sanguinose.

Ecco però che, mentre vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Winnie The Pooh: Sangue e Miele, il regista della suddetta pellicola ha parlato recentemente con Comicbook.com ed ha rivelato un fatto che siamo certi, non farà piacere proprio a tutti.

Scott Chambers si è infatti lasciato andare a quello che sarà il futuro di questo franchise e non solo:

"Qui stiamo creando un vero e proprio universo condiviso. Il mio sogno da piccolo era vedere un film con tutti i classici cattivi dei film horror riuniti, ed ora posso creare qualcosa del genere. Ho intenzione di fare questo con i personaggi di Bambi, Peter Pan, Pinocchio e tutti gli altri. Sarà davvero qualcosa di folle e mai visto prima".

"Questi primi film sono solo d'introduzione", ha contiunuato Chambers.

"Quando li vedrete, andate in cerca di easter-eggs, ce ne sono parecchi da scovare. Tutto ciò per ricordarvi che questi fatti che vedrete accadono tutti quanti nello stesso universo".

Di certo si tratta di un'operazione coraggiosa quella che ha in mente il regista. Voi come pensate possa andare a finire? Avete già visto Winnie The Pooh: Sangue e Miele?

