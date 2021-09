Dove è nato Keanu Reeves? La risposta vi sorprenderà!

A 22 anni di distanza dall'uscita del primo Matrix, Keanu Reeves è pronto a fare ritorno nei panni di Neo per Matrix: Resurrections, nuovo capitolo della saga il cui primo trailer è finalmente in arrivo nella giornata di domani.

In attesa di mettere gli occhi sul filmato e poter vedere il film nelle sale a dicembre 2021, scopriamo assieme qualche dettaglio in più sulla vita privata della star di John Wick: vi siete mai chiesti dove è nato Keanu Reeves?

Per chi non lo sapesse, sebbene sia di nazionalità canadese, Reeves è nato il 2 settembre del 194 a Beirut, in Libano. Suo padre, il geologo americano Samuel Nowlin Reeves Jr., è di origini hawaiiane, cinesi e portoghesi, mentre sua madre è originaria dell'Essex in Inghilterra. La coppia ha avuto il bambino nella capitale libanese, dove la madre lavorava come ballerina, ma due anni più tardi è arrivata la separazione e quest'ultimo ha deciso di trasferirsi prima in Australia, poi a New York e infine a Toronto, in Canada, dove il giovane Keanu è cresciuto prima di ottenere la green card e andare a vivere a Los Angeles con per perseguire il suo sogno di diventare un attore. Il resto, come si dice, è storia.