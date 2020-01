National Treasure 3, il sequel de Il mistero delle pagine perdute è ancora in sviluppo

Annunciando l'arrivo di Bad Boys 4, l'Hollywood Reporter ha anche rivelato che la Disney ha ancora intenzione di sviluppare National Treasure 3, sequel de Il mistero delle pagine perdute che vedrà nuovamente Nicholas Cage nei panni di Ben Gates.

Secondo quanto riportato, infatti, Chris Bremner - che tornerà come sceneggiatore del quarto capitolo dopo avere già lavorato a Bad Boys For Life - in questo periodo è impegnato a scrivere un nuovo capitolo di National Treasure. Il progetto è prodotto da Jerry Bruckheimer, che di recente ha collaborato con lo sceneggiatore proprio per il terzo capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence.

Si parla di un sequel de Il mistero dei templari e Il mistero della pagine perdute orami da più di 10 anni, con l'ultimo aggiornamento che risale allo scorso marzo con le dichiarazioni del CEO Bob Iger, che aveva aperto alla possibilità di vedere un terzo capitolo della saga senza però fornire alcun dettaglio sul suo sviluppo.

L'articolo dell'Hollywood Reporter purtroppo non fornisce altre informazioni sull'eventuale produzione del film, per cui potrebbe tornare alla regia Jon Turteltaub dopo aver già diretto i primi due capitoli. Il regista è sempre stato legato al progetto del sequel, ma per il momento non ci sono conferme su quel fronte.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di rivere Nicolas Cage alla ricerca di tesori perduti? Fatecelo sapere nei commenti.