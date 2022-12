National Treasure 3, la star James Bartha: 'speranza per il terzo capitolo della saga'

Lo scorso 14 Dicembre uscivano su Disney+ i primi due episodi di National Treasure: Edge of History. Nella serie si assiste al ritorno di uno dei protagonisti del film originale: Justin Bartha, che non tarda ad infondere nuova speranza per un terzo film.

"Il riferimento alla pagina 47 è un qualcosa che ho inserito mentre si girava. Dovevo. Ma comunque, c'è speranza per un altro film" afferma Justin Bartha in una recente intervista per Variety. L'attore è infatti parte del cast di National Treasure: Edge of History. Nei primi episodi della nuova serie, Bartha avrebbe nominato la pagina 47 dei Libro dei Segreti, il cui contenuto, segretissimo, era ancora dubbio. Era, o meglio, è: perché Bartha non ha rivelato cosa si cela in quel pezzo di carta.

"Io so tutto ma non posso dirvelo. Quindi siete costretti a scrivere al rappresentante Disney e costringerlo a fare il terzo film per scoprirlo", continua l'attore, alimentando la progressiva e datata curiosità su tale pagina.

Justin Bartha ha voluto nuovamente infondere nuova speranza per il tanto atteso terzo film di National Treasure: "C'è una sceneggiatura. E' tutto ciò che posso dire. Ci sono state diverse sceneggiature, ma l'unica cosa che manca è che i pianeti si allineino", ha affermato in definitiva Justin Bartha. Il messaggio è dunque di confidare in una sincronicità universale e nell'esplosiva curiosità dei fan.

Ad ogni modo, le recenti dichiarazioni di Jerry Bruckheimer sul terzo film di National Treasure e sulla presenza di Nicolas Cage fanno ben sperare in un altro capitolo della saga.