National Treasure 3, Diane Kruger dubbiosa sulla sua realizzazione: 'Ma mai dire mai'

Qualche tempo fa era stato Nicolas Cage ha spiegare perché National Treasure 3 non è mai arrivato, ma adesso anche Diane Kruger è chiamata a dire se secondo lei questo terzo film si farà oppure no.

Intervistata da Comicbook in occasione del suo nuovo film, lo spy movie 355 nel quale recita al fianco di Jessica Chastain e Sebastian Stan, Diane Kruger torna a parlare di National Treasure, la saga cinematografica da noi nota con il titolo Il Mistero dei Templari, e del fantomatico terzo capitolo di cui si discute tanto, ma che finora non è arrivato.

E secondo l'attrice, è difficile proprio che veda la luce, anche se non vuole abbandonare del tutto le speranze: "Non saprei davvero. Nessuno mi ha mai contattato riguardo a un terzo film, quindi non lo so, ma sento che a questo punto siamo un po' troppo vecchi, sapete. Ma non lo so... Insomma, direi mai dire mai, ma ormai è passato davvero tanto tempo. Ma chissà".

Dopotutto, non sarebbe certo il primo caso di franchise ripreso dopo tanti anni... Insomma, assistiamo di giorno in giorno ad annunci di sequel, reboot e remake vari, concernenti titoli anche più "datati" di National Treasure.

In più, è possibile che se avrà successo, la serie tv di National Treasure firmata Disney+ possa rinnovare l'entusiasmo per il franchise, e incentivare lo sviluppo di un terzo film.

Voi che ne pensate? Vorreste un nuovo capitolo cinematografico di National Treasure? Fateci sapere nei commenti.