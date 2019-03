National Puppy Day, i migliori post delle star e dei brand, da Mark Ruffalo a John Wick

L'amore per gli animali è uno dei tanti punti di contattato tra alcuni dei nomi più noti di Hollywood, tant'è che le reazioni al Puppy Day non si sono fatte attendere, partendo da Mark Ruffalo con in braccio un tenerissimo amico fino ad arrivare anche a Reese Whitherspoon che dice "di morire di dolcezza" ammirando un video di un bambino letteralmente sommerso da una cucciolata di cagnolini. C'è anche Mark Hamill con un collage composto da qualche suo fan che lo ritrae in diverse foto con tanti cani differenti, a partire dai suoi vent'anni fino ad oggi. Un lavoro che ha richiesto onestamente un po' di tempo, a quanto pare, ma che lo stesso attore ha voluto condividere via Twitter per festeggia la giornata nazionale del cucciolo, essendo molto amante degli animali. Il National Puppy Day è stato fondato nel 2006 da Colleen Peige , celebrità famosa per i suoi approfondimenti su pet e lifestyle. Non solo un giorno per festeggiare questi amici che riempiono le nostre vite di gioia, ma anche un modo per aiutare tanti cuccioli in difficoltà nel mondo ed educare le persone agli orrori che possono subire.

I'm posting this because:

A-Everything gets a day & today it's #NationalPuppyDay.

B-Someone actually took the time to make this photo collage.

C-In my life, the only ones consistently happy to see me have been dogs.

🐶🐕🐩🌭 pic.twitter.com/HtOEScRCf6 — Mark Hamill (@HamillHimself) 23 marzo 2019

Happy #NationalPuppyDay from me and this little guy 🐶 pic.twitter.com/91IZekVHVl — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 23 marzo 2019

Look through your camera roll, then find a picture of your dog.



Then post that photo here: https://t.co/IcwTMJTRGp #NationalPuppyDay pic.twitter.com/UEZsaKrQwa — Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) 23 marzo 2019

Today is very special to a certain Mr. Wick. #NationalPuppyDay pic.twitter.com/UdpOeLufis — John Wick (@JohnWickUK) 23 marzo 2019

It’s #NationalPuppyDay!! For those who haven’t met her yet, here’s my little Shelby! And fun fact: her name actually is a subtle DC Comics reference. Bonus points to any that know! And also send me photos of you pups!! 😁🐶💚 pic.twitter.com/T7qdhvt95N — Jon Lee Brody (@JonLeeBrody) 23 marzo 2019

I know Craig my publicist thinks this is his puppers but Gimlet and I know better. Our love is undeniable 🥰 #nationalpuppyday #adoptdontshop #rescuedog pic.twitter.com/3hxkDhWCao — Mädchen Amick (@madchenamick) 23 marzo 2019