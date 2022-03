National Board of Review, Will Smith su Bradley Cooper:'È troppo bello'

Will Smith ha vinto il premio di miglior attore ai National Board of Review e nel corso del discorso di ringraziamento ha riservato diverse parole molto dolci nei confronti del collega Bradley Cooper, citando la sua bellezza quale motivo per la poca concentrazione in quel momento di gioia vissuto sul palco.

"Tutti abbiamo quella cosa in noi, un sogno e, seppur sembri pazzesco, quella diventa la cosa che vuoi fare" ha dichiarato Smith, che poi ha citato Bradley Cooper.



"Guardo Bradley Cooper, ho visto le foto di lui quando era giovane... non sembrava così! Ma ci è diventato, ha lasciato che il sogno sbocciasse senza di lui. Non riesco manco a concentrarmi, è così bello!".

Cooper, salito sul palco per premiare le star di Licorice Pizza, Cooper Hoffman e Alana Haim, ha risposto al complimento del collega:"Non lo dimenticherò, Will".



Will Smith - non perdetevi il trailer di The Best Shape of My Life, la sua ultima docuserie - è stato premiato per il ruolo del padre di Venus e Serena Williams in Una famiglia vincente - King Richard:"Ho fatto film per 30 anni e non c'è mai stato questo tipo di accordo generale sul fatto che si trattasse di un buon film. Ho fatto cose riguardo alle quali leggevo recensioni opposte, tipo con La ricerca della felicità e Ali e mi dicevo 'Ma hanno visto lo stesso film?'".



Sul nostro sito potete leggere la recensione di Una famiglia vincente - King Richard.