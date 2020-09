Nati con la camicia, l'omaggio a 007 di Bud Spencer e Terence Hill

Questa sera va in onda su Rete 4 Nati con la camicia, il tredicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill, che per molti versi appare come un affettuoso omaggio ai primi film di James Bond.

Si tratta infatti di un tributo giocoso al genere spy-movie che narra la storia di una stramba amicizia tra Rosco Fraker, vagabondando sui pattini a rotelle, e Doug O'Riordan un ex-detenuto dal pugno facile ma dal cuore tenero. I due vengono scambiati per agenti della CIA e si trovano così immischiati in un intrigo internazionale che li costringe a collaborare per il futuro dell'umanità.

Questo rende onore con varie scene alle prime pellicole di 007, in particolare la scena in cui sono presenti degli scagnozzi travestiti da camerieri rimanda chiaramente ad Agente 007 - Una cascata di diamanti. La presenza di una navicella e di un sottomarino nucleare sono dei chiari riferimenti a Moonraker: Operazione Spazio e La Spia Che mi amava.

La colata di liquido dorato versato nella parte posteriore di una vettura sportiva è invece un chiarissimo omaggio ad Agente 007 - Missione Goldfinger. Inoltre nella scena in cui Rosco parla con la ragazza in un bar e questa gli chiede se si trovi in vacanza, Rosco risponde: "James Bond si è mai preso una vacanza?".

Questo è tra l'altro l'ultimo film in cui Terence Hill è stato doppiato da Pino Locchi che come molti ricorderanno è stato la celebre voce di vari James Bond negli anni tra cui Sean Connery, George Lazenby e Roger Moore.

In attesa di riguardare questa esilarante pellicola, date un'occhiata alla nostra recensione di Nati con la camicia.