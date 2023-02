Nathan Lee Chasing, l'attore di Balla coi lupi arrestato per violenza sessuale

Secondo quanto riporta Deadline, la star di Balla coi lupi Nathan Lee Chasing His Horse, noto come Nathan Chasing Horse, è stato arrestato in Nevada con l'accusa di violenza sessuale in seguito ad un'irruzione nella sua abitazione. Chasing Horse è conosciuto soprattutto per il ruolo di Ride coi Denti nel film di Kevin Costner.

Oltre al ruolo nel film vincitore di sette premi Oscar - non perdetevi 5 curiosità su Balla coi lupi - Chasing Horse ha partecipato ad alcune serie tv e nel corso degli anni si sarebbe dedicato a diversi seminari sulla spiritualità.

Nathan Chasing Horse, nativo americano, sarebbe il leader di una setta ed è accusato, in base a quanto riporta Associated Press, di aver abusato di giovani ragazze indigene in un arco di tempo che abbraccia due decenni.

Una squadra di SWAT si è introdotta nella casa che l'uomo condivideva con cinque mogli a seguito di un'indagine che si è protratta per mesi.

Il culto del quale Chasing Horse sarebbe il leader dovrebbe chiamarsi The Circle; nel 2015 venne bandito dalla riserva di Fort Peck, nel Montana, accusato di tratta di esseri umani.



L'interprete di Balla coi lupi avrebbe a suo carico accuse di violenze sessuali risalenti ai primi anni 2000 in stati come Montana, South Dakota e Nevada. Le autorità avrebbero identificato sei delle presunte vittime, alcune delle quali giovanissime.

Sul nostro sito potete recuperare il nostro approfondimento su Balla coi lupi.