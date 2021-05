Nathalie Emmanuel, la star di Game of Thrones sarà una nuova sposa di Dracula in The Bride

ScreenGems si sta preparando ad un nuovo adattamento di Dracula di Bram Stoker intitolato The Bride: protagonista sarà Nathalie Emmanuel, famosa star di Game of Thrones e Fast & Furious, che interpreterà la Moglie di Dracula.

Nel cast del film, che sarà diretto da Jessica Thompson, anche Garrett Hedlund: i dettagli sul film non sono molti, ma The Bride è descritto come un thriller-horror d'ambientazione contemporanea che racconta la storia di una giovane donna che viene corteggiata e buttata via, solo per poi rendersi conto di essere al centro di una cospirazione dai risvolti gotici e inquietanti.

Il rapporto indica che Screen Gems stia affrettando i tempi per iniziare la produzione del film già entro la fine dell'estate, con la speranza di lanciare potenzialmente un franchise se il primo film avrà successo. La Emmanuel, conosciuta in tutto il mondo per il suo ruolo di Missandei in Game of Thrones, tornerà presto al cinema con Fast & Furious 9 e sarà la protagonista di Army of the Thieves, spin-off di Army of the Dead di Zack Snyder in uscita su Netflix.

Ricordiamo che The Bride è solo uno dei numerosi progetti relativi a Dracula attualmente in produzione, con la regista di Jennifer's Body Karyn Kusama e la regista di Eternals Chloe Zhao già a lavoro su nuove interpretazioni della storia iconica. Quello della Zhao, in particolare, è descritto come una "versione western fantascientifica" del materiale originale, mentre quello della Kusama è stato pubblicizzato come un adattamento più diretto.