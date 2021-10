Nathalie Emmanuel come Emilia Clarke: star di Game of Thrones nel nuovo film Sky di Natale

Dopo Last Christmas con Emilia Clarke, anche un'altra star Game of Thrones esordirà nei film di Natale: stiamo parlando di Nathalie Emmanuel, protagonista di un nuovo film Sky Original.

L'attrice è stata infatti scelta insieme a Michael Sheen per interpretare la coppia protagonista del film originale Sky Last Train To Christmas, scritto e diretto da Julian Kemp. Prodotto da Sky, da Matt Williams per Future Artists Entertainment e da Matt Wilkinson per Stigma Films, il titolo è già stato realizzato uscirà su Sky Cinema e sul servizio di streaming Now nel corso dell'imminente stagione natalizia: sarà disponibile dal 18 dicembre.

La storia è la seguente: Tony Towers (Sheen) sta per intraprendere il viaggio di una vita. È il 1985 ed è un manager di una grossa discoteca di successo, nel suo piccolo è diventato una sorta di celebrità locale ed è fidanzato con una donna molto più giovane di lui, Sue (Emmanuel). Le cose stanno andando alla grande, insomma: ma una riunione di famiglia per la festa del Natale, prenderà una strana piega.

Sky ha anche annunciato che sotto le festività natalizie arriveranno anche i film A Boy Called Christmas e A Christmas Number One. Nel frattempo, Nathalie Emmanuel può essere vista nel trailer di Army of Thieves, prequel di Army of the Dead in uscita su Netflix dal 29 ottobre.