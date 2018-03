Nate Moore svela che Black Panther poteva avere un prologo differente

Uno dei momenti più accattivanti di Black Panther è il famoso prologo animato che svela le origini del Wakanda e del suo metallo indistruttibile, il vibranio. Ma il produttore esecutivoora ci svela qualche retroscena.

ATTENZIONE! SPOILER!

Come saprete, il prologo mostra il Principe N'Jobu (Sterling K. Brown) raccontare questa storia al giovane Killmonger. Ma Nate Moore afferma che, prima che il team creativo procedesse con questa direzione, sono state esplorate altre opzioni.

"Abbiamo scelto l'opzione di N'Jobu che racconta questa storia al figlio, non era la nostra primissima scelta ma ci ha soddisfatti tutti" svela il produttore esecutivo di Black Panther "Speriamo che, dopo averlo visto un paio di volte, il pubblico dica 'oh, ecco chi era a parlare, ok è fico!'.".

Moore afferma che tra le altre opzioni esplorate c'erano il prologo raccontato da Shuri, T'Chaka che raccontava la storia del Wakanda direttamente a T'Challa o T'Chaka che parlava direttamente con il pubblico. "Erano tutte idee interessanti, ma emotivamente parlando credo che la versione cinematografica sia la migliore" ha concluso Moore.

E il Killmonger di Michael B. Jordan è considerato uno dei migliori villain dell'intero Marvel Cinematic Universe, sebbene molti fan volevano che non morisse alla fine della pellicola. Ma, a tal proposito, Ryan Coogler ha affermato che ha deciso sin dal primo istante che il villain sarebbe morto: "Abbiamo deciso immediatamente che sarebbe morto, non è una decisione su cui siamo tornati sopra. La sua fine è identica in ogni stesura del copione.".