Nate Moore sul Wakanda e l'influenza del casting dell'Antico in Black Panther, nuovo spot

Con la promozione senza freni di Black Panther in corso (guardate un nuovo spot televisivo comodamente all'interno di questa notizia!), il produttore esecutivoha speso qualche parola sulla pellicola in delle nuove interviste.

In primis, Nate Moore ha evidenziato come il casting del personaggio dell'Antico in Doctor Strange, affidato a Tilda Swinton, abbia aiutato il casting di Black Panther: "Qualche volta facciamo qualche passo in avanti, almeno un piccolo passo. Penso che il casting dell'Antico in Dr. Strange sia stata per noi una lezione, e nel cercare di evitare uno stereotipo abbiamo creato un problema che abbiamo capito soltanto a posteriori, ma noi vogliamo solo raccontare storie per tutti. Con Black Panther abbiamo deciso di puntare a questo cast e speriamo di rivedere questi attori per tanti, numerosi sequel e magari in qualche altro franchise di qualche altro nostro eroe. Bisogna fare i cast guardando ai migliori attori e le migliori attrici per una parte, senza distinzione di razza o genere".

Infine Moore ha svelato che il Wakanda (citato in Iron Man 2 e in Avengers: Age of Ultron), prima di Captain America: Civil War e la pellicola su Pantera Nera, ha rischiato di essere presentata in qualche altro film Marvel: "Ne abbiamo parlato. La verità è che non volevamo sprecare quest'occasione. Potevamo visitare Wakanda già qualche anno fa. In qualche stesura di qualche altro nostro film andavamo in Wakanda. Ma non volevamo stuzzicare i fan senza un'idea ben precisa di come sarebbe stata. Non volevamo catapultarci in varie idee senza avere una storia o un regista che ci dicesse come è questa nazione.".