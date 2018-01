Nate Moore e la scelta di Ryan Coogler alla regia di Black Panther, nuovo spot e concept

La campagna marketing di Black Panther continua senza sosta e, infatti, ihanno diramato in rete un nuovo spettacolareche potete visionare comodamente all'interno di questa notizia.

Inoltre, sempre qui sotto, vi segnaliamo una galleria di immagini relative ad alcuni concept art del cinefumetto targato Marvel Studios.

Intanto, intervistato a riguardo, il produttore esecutivo Nate Moore ha svelato le motivazioni che hanno portato la Marvel ad assumere Ryan Coogler come regista di Black Panther: "Abbiamo visto 'Creed' e ci siamo detti 'è lui l'uomo giusto'. Lo abbiamo cercato e abbiamo cercato di fargli dire di sì, non è stato difficile. Bisogna dire che Ryan conosceva il personaggio e voleva realizzare il film, ma voleva farlo soltanto se sentiva che avesse integrità. Una pellicola che, alla fine del giorno, lo rendesse orgoglioso di essere un regista. Ed era quel che volevamo anche noi. La Marvel ha una reputazione, guadagnata o meno, di essere un posto difficile per i cineasti. Quando Ryan ci ha incontrati si è sentito a suo agio. E penso che la pellicola sarà fantastica, e grazie a Ryan principalmente".

Black Panther vedrà nuovamente Chadwick Boseman interpretare il personaggio di T'Challa. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 14 febbraio.