Nate Moore anticipa nuovi ed interessanti personaggi nella Fase Quattro della Marvel

Dopo l'uscita di Avengers 4 il prossimo anno, avrà inizio l'attesa Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe che porterà all'introduzione di nuovi personaggi e supereroi della Casa delle Idee che andranno a invadere il grande schermo nei prossimi anni.

A parlarne e a stuzzicare i fan è il produttore esecutivo Nate Moore che, in una nuova intervista, ha anticipato: "Per noi è un'opportunità per dire addio ai personaggi che conosciamo già, ma anche per introdurne altri che saranno completamente nuovi e, speriamo, sorprendenti sia per i nostri fan che per i fan dei film che non leggono i fumetti. Ci sono grandi idee di cui stiamo parlando internamente che credo saranno sorprendenti e totalmente nuove per il pubblico mentre continueremo ad esplorare dei personaggi che già abbiamo iniziato ad amare. Ed i nuovi sembrano sempre cosi eccitanti perché possono essere qualsiasi cosa".

Al momento non sappiamo bene i piani dei Marvel Studios anche se è stato reso noto che tra i progetti in cantiere ci sono Guardiani della Galassia vol.3, Black Panther 2 e un film sulla Vedova Nera. Moore afferma che sarebbe sorpreso se la Marvel annunciasse i progetti "prima dell'uscita di Avengers 4". Tra i nuovi personaggi rumoreggiati come possibilità ci sono gli Eterni, Nova e Miss Marvel.