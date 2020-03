Natasha e Yelena in azione nelle nuove foto di Black Widow dei Marvel Studios

Nella notte sono emerse due nuove foto di Black Widow, attesissimo primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe previsto originariamente per il 29 aprile ma qualche giorno fa ufficialmente posticipato a data da destinarsi a causa della pandemia di Coronavirus.

Nelle due immagini, pubblicate sul social network Twitter e visibili in calce all'articolo, vengono mostrate Natasha Romanoff e la sua "sorellina" Yelena Belova, interpretate rispettivamente dalle nominate all'Oscar Scarlett Johansson e Florence Pugh. Nei fumetti, la Belova è nota come seconda Vedova Nera, e presi in considerazione alcuni fattori (come la giovane età dell'astro nascente della Pugh, nonché la morte di Natasha nel presente del MCU) sono molti i fan ad essere convinti che il film in qualche modo consentirà alla giovane Vedova di ereditare il ruolo della sua alleata.

Vi ricordiamo che altri imminenti progetti dei Marvel Studios sono The Eternals il 6 novembre, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings il 12 febbraio 2021, WandaVision nella primavera del 2021, Loki nella primavera del 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 7 maggio 2021 , What If...? nell'estate 2021, Spider-Man 3 il 16 luglio 2021, Occhio di Falco nell'autunno 2021 e Thor: Love and Thunder il 5 novembre 2021 e Black Panther 2 il 6 maggio 2022. Tra le serie Marvel Studios Disney+ senza date di uscita ci sono Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

