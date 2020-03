Natasha e Taskmaster si sfidano a distanza nelle nuove immagini di Black Widow

L'artista Matt Taylor ha condiviso alcune nuove immagini promozionali per il marketing di Black Widow, nuovo film dei Marvel Studios e primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nei post in calce all'articolo, le due promo-art mettono in relazione la protagonista Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e il suo nuovo antagonista Taskmaster, che sembra imitare una posa tipica di Captain America.

E' noto infatti che Taskmaster, il cui vero nome nei fumetti è Anthony "Tony" Masters, sia dotato dell'abilità di memorizzare e duplicare perfettamente i movimenti di chiunque, a prescindere dalla difficoltà del gesto, dopo averli visti anche solo una volta; questa sua caratteristica lo rende un avversario formidabile, dato che nei vari trailer e teaser di Black Widow ha già dimostrato di essere in grado di replicare le mosse di un gran numero di Avengers, inclusi Occhio di Falco, Black Panther e perfino Iron Man.

Al momento non è noto quando Black Widow sarà distribuito dalla Disney: il film sarebbe dovuto arrivare l'1 maggio negli USA (e il 29 aprile in Italia) ma a causa della pandemia di Coronavirus, che ha costretto alla chiusura tutti i cinema di svariate nazioni, lo studio ha deciso di annullare il lancio, senza diffondere una nuova data di uscita. In queste ore si specula che Black Widow possa arrivare su Disney+, ma per ora non sono state comunicate informazioni ufficiali in tal senso.

