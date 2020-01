Natasha contro Taskmaster e nuove Vedove Nere nel secondo trailer di Black Widow

Come promesso dai Marvel Studios, ecco arrivare online il nuovo trailer ufficiale di Black Widow, atteso nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista la doppia candidata al premio Oscar Scarlett Johansson.

Il nuovo trailer inizia in modo simile a quello uscito a dicembre, con Natasha (Johansson) riunirsi con i suoi ex compagni del programma di addestramento per assassini dell'era dell'Unione Sovietica, vale a dire Red Guardian (David Harbour), Melina (Rachel Weisz) e Yelena (Florence Pugh). Ma le nuove scene d'azione aggiungono parecchio pepe al già elettrizzante primo trailer, concentrandosi sull'arrivo di un'intera squadra di Vedove Nere, battaglioni di forze speciali incaricati di catturare la fuggitiva Natasha e ultimo ma non meno importante Taskmaster, la cui identità è ancora segreta ma che con movenze e armamentario rimanda seriamente a Winter Soldier mentre dimostra anche i suoi superpoteri: imitare alla perfezione i movimenti di chiunque osservi.

Black Widow è un prequel ambientato immediatamente dopo gli eventi di Captain America: Civil War: ciò significa che, con i cinque anni aggiunti alla continuity da Avengers: Endgame, il film avrà luogo circa un decennio prima di Spider-Man: Far From Home.

Nel cast anche O-T Fagbenle nel ruolo dell'agente S.H.I.E.L.D. Rick Mason, e Ray Winstoneas e Olivier Richters in quelli di due personaggi ancora sconosciuti. Il film uscirà in Italia il 29 aprile.

