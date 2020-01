Natasha Romanoff nella Stanza Rossa nelle prime pagine del fumetto preludio di Black Widow

In attesa di un full trailer ufficiale di Black Widow, la Marvel Entertainment ha pubblicato in questi giorni in America il primo volume del fumetto Black Widow: Prelude, fumetto che racconta parte del passato della Natasha Romanoff cinematografica interpretata dall'ottima Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio).

Del fumetto che organizza gli eventi che verranno poi approfonditi nel film di Cate Shortland in uscita il prossimo aprile sono approdate adesso in rete la cover e le prime tra pagine. Come sappiamo, la storia del cinecomic sarà ambientata in modo del tutto autonomo tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, ma ci sono buone probabilità che vedremo molti flashback precedenti direttamente dal passato della Romanoff.



In queste prime tre pagine di Prelude, ad esempio, veniamo catapultati nella Russia degli anni '90, quando Natasha era ancora adolescente e veniva addestrata nella Stanza Rossa da Madame B nel programma segreto Vedova Nera istituito dal Generale Dreykow. La vediamo ballare e allenarsi al poligono e per la prima volta nella tuta della Vedova Nera.



Il film vede nel cast anche David Harbour nei panni di Red Guardian, Florence Pugh e Rachel Weisz, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 29 aprile 2020.