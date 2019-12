Natasha Romanoff in un nuovo e bellissimo fan poster di Black Widow

Dopo una lunghissima attesa, poche settimane fa è stato pubblicato il primo e promettente teaser trailer ufficiale di Black Widow, cinecomic diretto da Cate Shortland che ricordiamo sarà il film apripista della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ovviamente con Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff.

Nel trailer abbiamo assistito a un susseguirsi di immagini che dall'America ci hanno trasportato a Parigi e anche in Russia, culla di Natasha e del Progetto Stanza Rossa, un addestramento specifico per modellare le spie del domani di cui faceva parte anche la nostra Vedova Nera. Ad ogni modo, dopo il trailer, è anche uscito un poster di Black Widow mostrato al CCXP del Brasile da Kevin Feige, creato con suggestioni artistiche e geometriche molto affascinanti.



Discorso diverso, invece, ha ideato l'artista Spideryvegas, che via Instagram ha pubblicato recentemente un fantastico fan poster davvero interessante, che unisce molte delle immagini viste nel filmato in un'unica soluzione, con la parte destra dedicata alla White Suit e alle scene d'azione nel bel mezzo della struttura militare immersa nelle neve e quella sinistra, invece, con il Red Guardian di David Harbour e la Yelena Belova di Florence Pugh, dove vediamo anche Taskmaster.



Il film vede nel cast anche Rachel Weisz, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 29 aprile 2020. Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo all'analisi del trailer ufficiale di Black Widow.