Natasha Lyonne pronta a sfidare Mark Ruffalo per il ruolo del tenente Colombo

Circolano da tempo diverse voci sulla possibilità di vedere la star dell'MCU, Mark Ruffalo, nel ruolo del tenente Colombo, interpretato nella storica serie tv da Peter Falk. Nonostante le voci sinora non ci sono conferme sulla realizzazione del progetto, l'insistenza dei fan sui social non si limita a Ruffalo ma si sposta anche su Natasha Lyonne.

Di recente un fan ha twittato che la parte sarebbe perfetta per la star di Russian Doll, che non si è sottratta all'ipotetica 'sfida' con Mark Ruffalo per il ruolo:"Mi batterò contro Ruffalo per avere la parte" per poi rivolgersi direttamente al collega:"Io e te in stile Warriors a scontrarci per il ruolo di Colombo. Sembra questo l'unico modo per risolvere la cosa".



Il botta e risposta ha visto Ruffalo prestarsi volentieri all'ironica situazione:"Natasha, penso che Colombo sia un ruolo così grande che dovremmo avere entrambi la possibilità d'interpretarlo. Ma io voglio essere anche Agatha Christie!".

E Natasha Lyonne ha proposto una soluzione:"Dovrebbe essere chiaramente un #CaseMatch. Ognuno di noi ha un caso e chi dei due lo risolve per primo vince".

Alla discussione ha partecipato anche il regista Edgar Wright:"Perché non fare la versione di Quell'oscuro oggetto del desiderio e avere tu e Ruffalo che vi alternate nelle scene nel ruolo di Colombo? Lo guarderei".

Nel frattempo Mark Ruffalo ha coinvolto Hulk nel meme marzo contro aprile, mentre Natasha Lyonne potrebbe apparire in Doctor Strange 2. In ogni caso i due attori pensano già al futuro e al possibile 'duello' per il ruolo del tenente Colombo.