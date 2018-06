Natalie Portman vorrebbe incontrare "suo figlio" Mark Hamill

Natalie Portman, che nel franchise di Star Wars interpreta la senatrice di Naboo Padmé Amidala, ha rivelato di non aver mai avuto occasione di incontrare Mark Hamill, interprete del figlio di Padmé, Luke Skywalker.

Durante una recente puntata del suo Late Show, il presentatore Stephen Colbert ha scherzato sul fatto di aver trascorso del tempo con entrambi gli attori, e quindi di essere lui e solo lui il centro dell'universo della saga di Star Wars.

A quanto pare, infatti Natalie Portman e Mark Hamill non si sono mai incontrati di persona, nonostante la prima interpreti la madre del secondo nell'epopea fantasy/sci-fi creata da George Lucas. L'attore di Luke Skywalker, in occasione del compleanno della Portman, aveva condiviso su Twitter un post in cui rivelava di non aver ancora avuto modo di incontrare "sua madre". Nel corso del Late Show, quando il presentatore ha tirato in ballo l'argomento, l'attrice ha esclamato: "Lo so, non ci siamo mai conosciuti ed è un vero peccato. Ti prego Mark, mi piacerebbe molto conoscerti!"

A questo punto, un incontro fra i due è d'obbligo.

