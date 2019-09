Natalie Portman diventa Thor nella splendida fan-art di Thor: Love & Thunder

Ad oggi non sono molti i dettagli relativi a Thor: Love & Thunder, ultimo capitolo della Fase 4 del MCU che sarà scritto e diretto nuovamente dall'acclamato regista Taika Waititi.

L'opera arriverà a novembre 2021 e, come stato anticipato, avrà per protagonisti ben due Thor: il classico figlio di Odino e Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, le cui avventure sono state narrate per tutti questi anni nel corso della Infinity Saga, e poi una nuova Thor, denominata Potente Thor, sotto il cui elmo si nasconderà Jane Foster, interpretata da Natalie Portman.

Il personaggio è già apparso nel Marvel Cinematic Universe, in Thor, nel sequel Thor: Dark World e nel recente Avengers: Endgame, ma a quanto pare d'ora in avanti potrebbe assumere un ruolo da titolare nel grande progetto narrativo ideato da Kevin Feige.

In attesa di poterla vedere finalmente in via ufficiale, su Instagram è comparsa una nuova splendida fan-art che prova ad immaginare l'attrice nei panni della Potente Thor. Come al solito, potete visionarla in calce all'articolo.

Quali sono le vostre aspettative per il film di Waititi? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti leggete le dichiarazioni di Chris Pratt sul ritorno di Star-Lord e i Guardiani della Galassia, che potrebbero comparire in una sorta di cameo proprio in Love & Thunder.