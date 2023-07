Natalie Portman, la storia del feroce attacco di Rose McGowan: 'Sei tu il problema'

Lo scontro tra Natalie Portman e Rose McGowan non lasciò molti indifferenti all'epoca degli Oscar 2020: la cosa ebbe ovviamente un grosso risalto mediatico a causa dei toni utilizzati dall'ex-star di Streghe e dall'argomento in ballo, vale a dire l'annosa e drammatica questione delle vittime di molestia nel mondo del cinema.

In questi giorni in cui la questione è tornata in auge in seguito all'assoluzione di Kevin Spacey dopo il lungo processo tenutosi a Londra, ricapitoliamo dunque quanto accaduto durante la Notte degli Oscar di tre anni fa, quando Natalie Portman si presentò al Dolby Theatre con indosso un vestito recante una sfilza di nomi di registe donne.

Da qui la durissima replica di Rose McGowan: "Cos'è che non va con le attrici della tua risma? Voi attrici 'di Serie A' potreste cambiare il mondo se prendeste una posizione invece di essere il problema. Sì, tu, Natalie. Tu sei il problema. La militanza a parole è il problema. Far finta di supportare le altre donne è il problema" scrisse l'attrice in un post pubblicato sui social.

Da allora i toni sono cambiati e il modo di approcciarsi a questioni del genere ha forse subito un'ulteriore evoluzione: la stoccata di Rose McGowan a Natalie Portman, però, continua a far rumore ogni volta che qualcuno ne ricorda le parole.