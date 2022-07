Natalie Portman, la star di Thor: Love & Tunder rivela: "Voglio fare commedie"

Thor: Love & Thunder è finalmente al cinema e noi di Everyeye abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Natalie Portman, l'interprete di Jane Foster che in questa nuova pellicola diretta da Taika Waititi appare in vesti totalmente diverse da quelle con cui siamo abituati a conoscerla.

Intervistata dal nostro Gabriele Laurino, la star di questo nuovo cinecomic con Chris Hemsworth ha detto: "Nel 2009 quando ho firmato il contratto per Thor non sapevo dell'esistenza di Mighty Thor, anche perchè quei fumetti sono del 2015. É stato un regalo incredibile che ci hanno fatto gli autori. Taika Waititi li ha portati addirittura a casa mia per farmeli conoscere. Ha fatto un lavoro straordinario con Thor: Ragnarok. L'ho trovato incredibile, quindi ero entusiasta di fare qualsiasi cosa con lui. Ma poi interpretare un supereroe è un'opportunità straordinaria".

E sulla storia di Jane così intensa in Thor: Love & Thunder, Natalie Portman ha detto: "Devo ringraziare davvero Taika Waititi per il modo in cui ha saputo raccontare questo personaggio. Lo avete già visto in Jojo Rabbit, ha questa capacità straordinaria di mescolare più generi. Sentimenti di ogni tipo, passando dalla serietà alla commedia. Abbiamo creato certe scene davvero pesanti che però a tratti erano ridicole, e questa roba così particolare che sembrava quasi non funzionare, mi ha messo voglia di fare commedie, si, voglio fare commedie. É stata un'esperienza molto divertente ed è stato bello tornare a a lavorare con Chris Hemsoworth".

Per saperne di più su questo film, date uno sguardo alla nostra recensione di Thor: Love & Thunder e diteci nei commenti cosa ne pensate.