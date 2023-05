Natalie Portman, la star su Léon e le accuse a Luc Besson:'Guardarlo oggi è imbarazzante'

Nel corso di un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, l'attrice premio Oscar Natalie Portman è tornata a parlare del film nel quale debuttò nel 1994 a soli 13 anni, Léon, diretto dal regista francese Luc Besson. Portman ne ha parlato in merito anche alle accuse di violenza nei confronti di Besson emerse negli ultimi anni.

"È un film che è ancora amato e le persone vengono da me a parlarne più di qualsiasi altra cosa abbia mai fatto. Mi ha regalato la mia carriera, ma guardandolo ora ha sicuramente degli aspetti imbarazzanti. Quindi sì, è un po' complicato per me" ha dichiarato l'attrice.



A Portman è stato chiesto anche un commento sulle accuse di violenza a Luc Besson. Nel 2018, il regista è stato accusato di aver aggredito una donna; il caso è stato archiviato nel 2021.

"Accuse devastanti, davvero, non lo sapevo. Ovviamente ero una ragazzina che lavorava. Ma non intendo dire nulla che possa invalidare l'esperienza di qualcuno" ha dichiarato l'attrice, confermando di essere rimasta molto sorpresa da quanto imputato all'epoca a Besson.



Léon racconta la storia della piccola Mathilda (Natalie Portman), che dopo aver assistito allo sterminio della propria famiglia viene salvata dal suo silenzioso vicino di casa Léon (Jean Reno), un sicario che si prenderà a cuore la ragazzina e le insegnerà i trucchi del mestiere.

Nel cast del film anche Gary Oldman.



Natalie Portman è affranta per la fine di Time's Up, il movimento fondato nel 2018 dopo lo scandalo Weinstein.