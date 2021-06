Natalie Portman: primo sguardo alla nuova Dea del Tuono in Thor: Love & Thunder!

Il solito e attentissimo portale Murphy's Multiverse ha scovato e svelato la prima immagine ufficiale di Natalie Portman in Thor: Love & Thunder, l'attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe scritto e diretto da Taika Waititi.

L'immagine, proveniente da Instagram ma immediatamente rimossa, cattura la nuova Thor versione Jane Foster (interpretata dalla Portman) insieme al Thor figlio di Odino (Chris Hemsworth) e Valchiria (Tessa Thompson). Si tratta di una t-shirt regalata alla troupe per la fine delle riprese e rappresenta un vero e proprio first look al ritorno di Jane Foster, personaggio visto l'ultima volta in Thor: Dark World (e fugacemente in Avengers: Endgame). Da notate anche che, in qualche modo, la Thor di Natalie Portman brandisce il martello Mjolnir, mentre Thor sfoggia la sua nuova arma forgiata in Avengers: Infinity War, Stormbreaker.

Thor: Love and Thunder, lo ricordiamo, uscirà nelle sale l'11 maggio 2022. Le riprese di Thor: Love & Thunder si sono concluse nei giorni scorsi, e presto la produzione tornerà a lavoro per la canonica sessione di riprese aggiuntive. Nel cast, oltre ai già citati Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, ci saranno anche Chris Pratt e tutti i suoi colleghi Guardiani della Galassia, Taika Waititi di ritorno nel ruolo di Korg, e poi ancora Christian Bale, Matt Damon, Sam Neill e Russell Crowe.

Qualche giorno avevamo avuto modo di mostrarvi anche un primo sguardo al nuovo look di Thor nel quarto episodio della saga.