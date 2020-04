Natalie Portman sfoga lo stress da quarantena avventandosi su un cookie gigante

Sono tempi difficili per tutti, comuni mortali e star di Hollywood: fra le tante celebrità che non hanno vergogna di mostrarsi nel loro stato attuale c'è Natalie Portman, che su Instagram ha pubblicato un "prima e dopo" decisamente impietoso.

Oltre ad essere riconosciuta da tutti come una delle migliori attrici della sua generazione, Portman è senz'altro anche una donna di indiscussa bellezza coltivata, come tante sue colleghe, anche facendo particolare attenzione al suo stile di alimentazione: attenzione che, in queste stressanti giornate di quarantena, è davvero molto difficile mantenere.

L'attrice, che nel 2015 ha debuttato anche dietro la macchina da presa con il suo Sognare è Vivere, non ha quindi esitato a mostrarsi su Instagram nell'atto di addentare un enorme cookie con un'espressione che chiunque abbia provato almeno una volta la fame da stress non potrà non riconoscere; nello stesso post ci viene invece mostrata una foto che la ritrae durante una sessione di make-up, in memoria dei giorni felici. Un modo sicuramente simpatico da parte di Portman per mostrare la sua vicinanza a tutte le persone che, esattamente come lei, stanno trascorrendo un periodo tutt'altro che facile.

L'esordio alla regia di Natalie Portman andrà in onda stasera su Rai 5: nel caso in cui vogliate saperne di più sul film che narra la storia dello scrittore Amos Oz, qui trovate la nostra recensione di Sognare è Vivere.