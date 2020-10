Natalie Portman sta scolpendo il fisico per Thor: Love & Thunder: Jane solleverà Mjolnir

Nelle scorse ore Natalie Portman ha partecipato a due interviste promozionali separate, durante le quali ha potuto fornire alcune anticipazioni su Thor: Love & Thunder, l'attesissimo nuovo film di Taika Waititi che la vedrà tornare al fianco di Chris Hemsworth.

Le aspettative sono alle stelle non solo per il clamoroso successo di Thor: Ragnarok, che ha rivitalizzato la saga del Dio del Tuono, ma soprattutto perché dopo il cameo in Avengers: Endgame la Portman ricoprirà un ruolo inedito e molto diverso da quello avuto in Thor e Thor: Dark World: oltre ad essere Jane Foster, infatti, diventerà la nuova Potente Thor.

A tal proposito, parlando con Jimmy Fallon al The Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attrice ha parlato della sua faticosa routine di allenamento ammettendo candidamente di avere diverse difficoltà a scolpire il proprio corpo per la parte a causa dell'inattività accumulata durante la pandemia. Ha promesso che il film "sarà davvero divertente e fantastico", aggiungendo: "Sto provando ad allenarmi, nei mesi di pandemia ho mangiato prodotti da forno e le mie attività principali sono state sdraiarmi a letto e dispiacermi per me stessa. Sono super stanca dopo ogni allenamento, ma anche durante e prima."

In una chiacchierata via Zoom con Julie Foudy, che potete trovare in basso, la Portman ha anche confermato che Jane Foster solleverà Mjolnir.

Ricordiamo che le riprese di Thor: Love & Thunder inizieranno a gennaio, col cast che si è già incontrato per la lettura ufficiale della sceneggiatura.