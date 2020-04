Natalie Portman e le scene di sesso: Ashton Kutcher non ne poteva più

Girare una scena di sesso non è sempre il massimo della vita per gli attori in gioco: la cosa può talvolta andare eccessivamente per le lunghe e diventare ripetitiva e noiosa, almeno stando a quanto riportato da Ashton Kutcher dopo le riprese di Amici, Amanti e... con Natalie Portman.

In un'intervista rilasciata qualche tempo dopo l'esperienza sul set, infatti, Kutcher ammise di aver cominciato ad avere in odio le lunghe sessioni di riprese per quelle scene, nonostante le sue aspettative fossero decisamente diverse.

"Girammo così tante scene di sesso che cominciai a stancarmene. Non avrei mai pensato che qualcosa riguardante il sesso potesse diventare qualcosa capace di venirmi a noia! Sei lì, stai girando la tua scena e pensi: 'Dobbiamo proprio girare un'altra scena di sesso?'" fu il resoconto dell'attore sulla sua esperienza.

Non ci è dato sapere, invece, se lo stesso parere fosse condiviso da Natalie Portman, che in Amici, Amanti e... instaura con il personaggio di Kutcher una storia di amicizia con benefici che non dovrebbe prevedere alcun tipo di legame sentimentale. Qui trovate la nostra recensione di Amici, Amanti e...; recentemente, invece, Natalie Portman si è mostrata durante la sua quarantena in una foto su Instagram che la vede addentare un cookie gigante.