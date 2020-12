Natalie Portman, le scene più hot della star di Thor

In attesa di rivederla in Thor: Love and Thunder, ripercorriamo insieme la straordinaria carriera di Natalie Portman attraverso le scene più sexy che l'hanno vista come protagonista nel corso degli anni.

Elencando le sequenze più hot a cui ha preso parte la star di V per Vendetta non possiamo che partire da Closer, pellicola del 2004 che è valsa anche la sua prima candidatura agli Oscar. Nel film, la Portman veste i panni di una giovane spogliarellista, regalandoci l'indimenticabile scena del confronto tra lei e Clive Owen all'interno del night club.

Nel 2010 arriva Il Cigno Nero, film di Darren Aronofsky in cui è protagonista di una scena di sesso con Mila Kunis, mentre un anno più tardi appare "sotto le coperte" insieme ad Ashton Kutcher nella commedia di Ivan Reitman Amici amanti e.... Secondo quanto dichiarato dall'attore prima dell'uscita del film, lui e la Portman hanno dovuto girare così tante scene di quel tipo che alla fine si è addirittura stufato.

Da citare anche l'apparizione della Portman in Hotel Chevalier, cortometraggio prequel de Il treno per il Darjeeling diretto da Was Anderson in cui lei e Jason Schwartzman vestono i panni di due amanti che si trovano in una stanza d'albergo di Parigi. Il filmato, lungo appena 13 minuti, ha mostrato la sua prima scena di nudo sul grande schermo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che le riprese di Thor: Love and Thunder inizieranno a gennaio in vista dell'uscita nel 2022.