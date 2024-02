Natalie Portman è spesso scambiata per un'altra attrice:'È molto lusinghiero'

Natalie Portman è una delle star più famose di Hollywood, protagonista di una lunga carriera iniziata da giovanissima negli anni '90 e proseguita per più di tre decenni in film e franchise molto noti. Tuttavia, Portman ha dichiarato di essere spesso scambiata per una collega altrettanto famosa, e con la quale condivise lo schermo.

Di recente, Natalie Portman ha partecipato all'edizione Hollywood di Vanity Fair insieme a Bradley Cooper e Pedro Pascal. Il magazine ha chiesto ai partecipanti se vengono scambiati per qualche collega; Colman Domingo, ad esempio, ha raccontato di essere stato scambiato per Idris Elba. E Natalie Portman? L'attrice ha dichiarato di essere spesso scambiata per... Keira Knightley. Una somiglianza già citata varie volte nei social e che non infastidisce affatto la star di May December:"Keira Knightley, ogni volta. Molto lusinghiero".



Keira Knightley interpretò la finta Padmé Amidala in Star Wars - La minaccia fantasma, con l'obiettivo di proteggere la vera regina di Naboo. Con il trucco del personaggio, Knightley era quasi indistinguibile dalla vera Padmé, interpretata proprio da Natalie Portman.

Sono passati diversi anni da quel film, e Keira Knightley non ricorda chi ha interpretato in La minaccia fantasma.

Forse è tempo di una reunion in un altro lungometraggio?

Nel frattempo, non perdetevi il trailer di May December, il film di Todd Haynes nel quale Portman recita al fianco di Julianne Moore.