Natalie Portman rompe il silenzio sul suo ritorno in Thor: Love and Thunder

Uno degli annunci che ha sorpreso di più i fan del Marvel Cinematic Universe è stato il ritorno di Natalie Portman come nuova Thor in Thor: Love and Thunder, in uscita nel 2021.

Infatti, un quarto film su Thor era già stato rumoreggiato qualche settimana fa, e aveva confermato i ritorni del regista Taika Waititi e degli attori Chris Hemsworth e Tessa Thompson, ma quello di Natalie Portman come Jane Foster (e futura Thor) era rimasto top-secret fino alla nottata di ieri, quando è stato annunciato a tutto il mondo.

L'attrice ha rotto il silenzio sul suo ritorno con un post su Instagram in cui la immortala con in pugno Mjolnir sul palco del San Diego Comic-Con al fianco del filmaker Waititi al momento del suo annuncio. "Cosi eccitata dal poter condividere questa notizia con voi oggi al San Diego Comic-Con 2019" scrive la Portman "Ritornerò nel MCU della Marvel come Thor donna al fianco delle leggende Taika Waititi, Tessa Thompson e Chris Hemsworth". Inoltre l'attrice sembra confermare che dovrà allenarsi duramente per interpretare il ruolo, in quanto scrive: "Ricordatevi di questa come la foto prima che io diventi muscolosa".

Thor: Love and Thunder uscirà nei cinema di tutto il mondo a novembre 2021.