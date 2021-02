Natalie Portman ricorda l'unico regista che considera un mentore: 'Un vero femminista'

In questi giorni è impegnata sul set di Thor: Love and Thunder, ma Natalie Portman ha già alle spalle più di venticinque anni di carriera, durante i quali ha avuto a che fare con tantissimi registi. Uno di questi, conosciuto a 19 anni, le è rimasto nel cuore, al punto da considerarlo ancora oggi il suo unico, vero mentore.

Stiamo parlando di Mike Nichols, scomparso nel 2014, sul quale è da poco uscito il libro Mike Nichols, A Life, a cura di Mark Harris. Il libro ospita anche alcuni interventi di Natalie Portman, che nel 2001 il regista volle con sé a teatro nel suo adattamento di Il Gabbiano di Cechov, accanto a Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman e Christopher Walken.

"Avevo diciannove anni, e non avevo fatto nulla a teatro tranne Anna Frank" ricorda Natalie Portman, che definisce Nichols "l'unico uomo anziano che mi abbia fatto da mentore senza che ci fosse mai un elemento inquietante. Credo fosse un autentico femminista. Non c'era niente, niente, niente tranne lui che ti vedeva come un essere umano creativo, interessante e di talento. È la qualità più rara, e non molti registi della sua generazione ce l'hanno."

Natalie Portman e Mike Nichols si ritrovarono poi nel 2004 sul set di Closer, dove il regista ha continuato a mostrarsi "attento e protettivo", secondo il racconto di Mark Harris. "In particolare nella sequenza dello strip club, su richiesta di lei, fu felice di eliminare alcune scene di nudo. Vuole vedermi nuda anche meno di quanto vorrebbe mio padre, disse Portman all'epoca."

Per altri approfondimenti su Natalie Portman, rimandiamo alla teoria su chi sarà il protagonista di Thor: Love and Thunder.