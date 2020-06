Natalie Portman, il regalo di compleanno lo fa agli altri: ecco come

Lo scorso 9 giugno Natalie Portman ha festeggiato il suo 39° compleanno, e per l'occasione ha deciso di sostenere un'associazione benefica. Ha deciso infatti di devolvere donazioni fino a centomila dollari in favore di A New Way of Life, organizzazione che aiuta le donne appena uscite dal carcere.

L'attrice ha pubblicato un post su Instagram, invitando a partecipare alla causa. "Per il mio compleanno, quest'anno abbinerò le donazioni a A new Way of Life. Provo immensa gratitudine per il lavoro di Susan Burton, che aiuta a guarire il nostro mondo malato" ha scritto. "Da quando ho letto per la prima volta il libro di Susan Becoming Ms Burton, mi sono impegnata a sostenere la sua organizzazione, che offre alle donne precedentemente detenute un posto sicuro dove dormire e la possibilità di ricostruire le loro vite."

Molte di queste donne, spiega nel post Natalie Portman, sono madri e hanno subito aggressioni sessuali o fisiche, e spesso, "quando vengono rilasciate, non hanno risorse e finiscono di nuovo intrappolate nel sistema giudiziario penale. Mentre ci sono tante organizzazioni che lottano per la giustizia razziale, A Bew Way of Life è la soluzione di Susan per porre fine all'incarcerazione di massa."

Nei giorni scorsi, in seguito all'uccisione di George Floyd e alle proteste del movimento Black Lives Matter, Natalie Portman ha partecipato con Brie Larson anche a una campagna per tagliare i fondi alla polizia. Parlando del suo lavoro, invece, l'attrice ha recentemente raccontato alcuni retroscena sulle scene di sesso con Ashton Kutcher.