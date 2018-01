Natalie Portman protagonista di un toccante discorso alla Women's March 2018

Alladel 2018 a Los Angeles, Natalie Portman ha pronunciato un potente discorso su un periodo oscuro nel suo passato. L'attrice 36enne è salita sul palco sabato e ha rivelato di essere stata sessualizzata come pre-teen dopo il debutto del suo primo film, Leon.

Nel film, Natalie interpreta la dodicenne Mathilda, una ragazza che fa amicizia con un killer italiano con la speranza di vendicare l'omicidio della sua famiglia:

"Il personaggio sta scoprendo e sviluppando contemporaneamente la sua femminilità, la sua voce e il suo desiderio: in quel momento della mia vita, anch'io ho scoperto la mia femminilità, il mio desiderio e la mia stessa voce", ha detto Natalie.

La vincitrice dell'Oscar si è detta "così eccitata” quando il film è uscito nel 1994, ma la sua esperienza è diventata rapidamente negativa:

“Ero eccitata ed entusiasta di leggere la mia prima fan mail, che si è rivelata la fantasia di stupro da parte di un uomo”, ha raccontato Natalie. "Il conto alla rovescia è iniziato nel mio programma radiofonico locale per il mio 18 ° compleanno, eufemisticamente la data in cui sarebbe stato legale che io andassi a letto con qualcuno. I recensori cinematografici hanno parlato del mio seno nelle loro recensioni. Ho capito molto rapidamente, anche a 13 anni, che se dovevo esprimermi sessualmente, mi sarei sentita insicura e che gli uomini si sarebbero sentiti autorizzati a discutere e oggettivare il mio corpo con mio grande disagio."

Natalie ha detto che ha velocemente, all'epoca, cambiato il suo comportamento, rifiutando qualsiasi ruolo che prevedesse scene di baci:

"Ho accentuato la mia serietà, e coltivavo un modo elegante di vestire, ho costruito una reputazione in tal senso per essere fondamentalmente prudente, conservatrice, nerd, seria, nel tentativo di sentire che il mio corpo era al sicuro e che la mia voce sarebbe, pertanto, stata ascoltata ", ha detto. "A 13 anni, il messaggio della nostra cultura mi era chiaro: sentivo il bisogno di coprire il mio corpo e di inibire la mia espressione e il mio lavoro per inviare il mio messaggio al mondo: che sono qualcuno degno di sicurezza e rispetto. "

Mentre Natalie parlava, le attrici e sostenitrici di Time's Up, Eva Longoria Baston e Constance Wu, si trovavano dietro di lei e la incoraggiavano. La star ha poi condiviso un frammento del suo discorso sulla sua pagina Instagram, dove si è rivolta alla gente, affermando che tutti erano responsabili della nascita di questo movimento, lo trovate dando un'occhiata a fine articolo:

"Hai detto al mondo (il Time's Up), che il tempo è scaduto, hai detto al mondo che il tempo è scaduto in silenzio", ha dichiarato.

Natalie Portman ha anche pubblicato un suo scatto nel quale indossava una camicia Time's Up e un cappello blu "Make America Gay Again" durante la marcia.