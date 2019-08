Natalie Portman mostra i fumetti che sta leggendo per prepararsi a Thor: Love & Thunder

L'annuncio di Natalie Portman come nuovo Thor nel prossimo film di Taika Waititi, intitolato ufficialmente Thor: Love & Thunder e presentato in occasione del Cimic-Con 2019, ha sicuramente preso in contropiede i fan del Marvel Cinematic Universe.

Subito i Marvel Studios hanno preso in considerazione l'ipotesi che il quarto film della saga con protagonista Chris Hemsworth possa liberamente ispirarsi alla celebre run a fumetti scritta a Jason Aaron, durante la quale Thor scopre di non essere più degno del martello Mjolnir e Jane Foster - malata terminale di cancro - lo sostituisce come nuova Dea del Tuono (a rendere più epica la trama è che, ogni volta che si trasforma in Thor, Jane vanifica gli effetti della chemioterapia, in pratica sacrificando letteralmente se stesso un pezzo alla volta per salvare gli altri).

Comunque, qualora ce ne fosse bisogno, qualche ora fa la Portman ha confermato sui social che saranno proprio quei fumetti le maggiori fonti di ispirazioni del film: come potete vedere nel video in calce all'articolo, infatti, l'attrice ha pubblicato una storia Instagram nella quale è immersa nella lettura di diversi albi della storia di Aaron.

Ricordiamo che Thor: Love & Thunder sarà l'ultimo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e uscirà il 5 novembre 2021.

Per altre informazioni vi rimandiamo alla possibilità del ritorno di Lady Sif in Thor 4. Inoltre, sapevate che Natalie Portman aveva firmato il contratto sei mesi fa, e che per tutto questo tempo i Marvel Studios di Kevin Feige sono riusciti a non far trapelare la notizia? Se volete saperne di più, aprite l'articolo cliccando sul link evidenziato.