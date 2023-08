Natalie Portman, la lotta con il 'terrorismo sessuale' e quella lettera perversa di un fan

Natalie Portman è senza alcun dubbio una delle attrici più di talento della sua generazione, mostrando le sue capacità fin da giovanissima e dal suo debutto in Léon. Anni dopo l’inizio della sua carriera, l’israeliana ha spiegato quanto sia stato difficile crescere essendo l’oggetto di una sessualizzazione estrema fin dalla prima adolescenza.

Recentemente Natalie Portman ha parlato della possibilità di tornare in Star Wars, saga in cui ha recitato, ancora giovanissima, riuscendo a rimanere nel cuore dei fan.

A proposito della sua carriera iniziata in giovanissima età, però, l’attrice ha voluto raccontare le difficoltà derivanti da quello che lei ha definito terrorismo sessuale, riferendosi in particolare a una lettera ricevuta dopo il film di Luc Besson in cui il mandante fantasticava a proposito di stuprarla e al conto alla rovescia per il suo diciottesimo compleanno portato avanti da una stazione radio.

Queste le parole dell’attrice: “I critici parlavano del mio seno che stava ancora crescendo nelle loro recensioni. Ho capito molto velocemente, anche se avevo solo 13 anni, che se mi fossi espressa in maniera sensuale mi sarei sentita insicura e che gli uomini si sarebbero sentiti autorizzati a discutere e a a prendere come un oggetto il mio corpo, causandomi un forte disagio. Sentivo il bisogno di coprire il mio corpo e di inibire la mia espressione e il mio lavoro per inviare al mondo il mio messaggio che sono una persona degna di sicurezza e di rispetto”.

Una situazione che di certo ha colpito e ferito l’attrice, che ha potuto continuare a dimostrare la sua bravura nonostante le attenzioni indesiderate. A proposito della sua scarsa presa di posizione concreta sull’argomento, avevano fatto scalpore, anni fa, le parole di Rose McGowan proprio contro Natalie Portman.