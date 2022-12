Natalie Portman contro Kanye West: 'L'antisemitismo sta riemergendo, mi piange il cuore'

Le dichiarazioni di Kanye West hanno creato un vero e proprio terremoto: il rapper ora noto come Ye, da tempo abituato a far parlare di sé in seguito a uscite quantomeno singolari, sembrerebbe aver davvero oltrepassato il limite, come dimostrano le tante prese di posizione che in queste ore giungono anche dal mondo dello star system.

Dopo esser stato preso in giro dal Borat di Sacha Baron Cohen, West deve ora registrare il duro attacco anche di Natalie Portman, le cui origini ebraiche fanno inevitabilmente sì che l'attrice si senta particolarmente coinvolta nel dibattito scatenato dal rapper recentemente bannato anche dal Twitter di Elon Musk.

"Vedere il riemergere dell'antisemitismo mi fa piangere il cuore. Quest'odio va combattuto con l'amore senza barriere verso il prossimo. Oggi voglio mandare tutto il mio amore ai miei amici ebrei. E mando amore anche a tutti coloro che combattono con noi contro questa violenza fisica e verbale. È stato doloroso e spaventoso ascoltare queste cose, e sono estremamente grata a coloro che continuano ad esporsi con noi contro l'antisemitismo e contro ogni forma di razzismo" si legge nel post della star de Il Cigno Nero.

Le cose, comunque, non sembrano mettersi granché bene per Ye: dopo il ban da parte di Twitter, anche l'acquisto di Parler sembra destinato a saltare. Kanye West sembra destinato a restare senza voce per un po', e non siamo sicuri che al momento la cosa rappresenti una disgrazia.