Natalie Portman interpreterà due gemelle nel suo ritorno alla regia

The Hollywood Reporter scrive che il premio Oscar Natalie Portman dirigerà un biopic nel quale interpreterà due gemelle, Esther e Pauline Friedman, autrici della rubrica Ann Landers e Dear Abby. L'attrice tornerà dietro la macchina da presa a tre anni di distanza dalla sua opera prima, Sognare è vivere, presentato a Cannes.

Esther e Pauline Friedman erano due sorelle gemelle cresciute come se fossero una sola unica persona. 'Metà dello stesso uovo' come affermavano i loro genitori. Indossavano gli stessi vestiti, imparavano ad usare gli stessi strumenti. Facevano ogni cosa insieme. Le gemelle Friedman erano autrici e avevano una loro rubrica, Ann Landers e Dear Abby. Le cose cambiarono quando una di loro decise di ribellarsi a quella situazione, cercando di ottenere una propria identità. L'evento scatenò una rivalità lavorativa fra le due sorelle per il successo e il denaro.

Katie Robbins scriverà la sceneggiatura del film, con la produzione affidata a Peter Saraf e Dani Melia della Big Beach.

L'ultimo progetto completato da Natalie Portman è il film di Xavier Dolan, La mia vita con John F. Donovan, che verrà presentato al Toronto International Film Festival a settembre, e nel quale recita al fianco di Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon, Kathy Bates e Thandie Newton. Recentemente Natalie Portman ha recitato nel film Vox Lux, che verrà presentato alla Mostra di Venezia ed è attualmente impegnata nelle riprese del dramma fantascientifico di Noah Hawley, Pale Blue Dot, insieme a Zazie Beetz, Dan Stevens, Jon Hamm, Ellen Burstyn e Colman Domingo.

Il biopic sulle sorelle Friedman rappresenta quindi il secondo capitolo della carriera registica della star de Il cigno nero.