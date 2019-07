Natalie Portman ha firmato il contratto per Thor: Love and Thunder sei mesi fa

Tra le curiosità che più hanno scosso ed elettrizzato i fan dei Marvel Studios dopo l'annuncio della Fase 4 del MCU al San Diego Comic-Con, una delle più importanti è stata sicuramente quella relativa all'annuncio del ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster e come La Potente Thor nel Love and Thunder di Taika Waititi.

Riguardo al ruolo della Portman nel franchise e ai suoi rapporti con i Marvel Studios, a dire il vero, nel corso degli anni, dopo The Dark World, erano iniziate a girare delle voci poco piacevoli, a quanto pare semplici rumor fini a se stessi rivelatisi falsi, dato che in un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight il presidente Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato che l'attrice e lo studio sono sempre rimasti in contatto con buoni rapporti e che non è stato affatto difficile organizzare un meeting tra lei e Taika Waititi.



A quanto pare, infatti, Thor: Love and Thunder era stato già programmato da tempo, tanto che Feige ha confermato che la Portman ha sottoscritto il contratto ben sei mesi fa, esattamente dopo l'incontro con Waititi: "Una delle idee per il futuro, addirittura quella principale, era proprio quella di rendere Jane la Potente Thor. Ne abbiamo discusso in un meeting con lei e Taika Waititi e Natalie ha accettato immediatamente".



Avete già letto il nostro speciale su Thor: Love and Thunder? Il film è atteso nelle sale il 3 novembre 2021.