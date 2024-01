Natalie Portman entusiasta dell'incontro con Mark Hamill: 'Mi ha chiamato mamma'

La cerimonia di premiazione dei Golden Globes ha riservato un momento davvero speciale ai fan di Star Wars, che hanno potuto assistere al primo incontro tra Mark Hamill e Natalie Portman, rispettivamente Padme e Luke (aka madre e figlio) nella saga ideata da George Lucas: un momento che ha emozionato anche e soprattutto i diretti interessati.

In seguito al post di Mark Hamill che ha immediatamente fatto il giro dei social ad essere interpellata sulla cosa è stata infatti proprio Natalie Portman, che durante la sua ultima ospitata da Jimmy Kimmel ha espresso tutta la sua emozione per aver potuto finalmente incontrare quello che resta un vero pilastro del franchise.

"Ho incontrato Mark Hamill per la prima volta e lui mi ha chiamato mamma, è stata una cosa bellissima. È stata la prima volta che ci siamo incontrati. Ero riuscita a conoscere Carrie Fisher prima, fortunatamente. Lei per me resta un'icona, ma questa è stata la prima volta che ho visto Mark" sono state le parole della star della trilogia prequel.

Un incontro del genere, d'altronde, non poteva lasciare indifferenti due attori i cui personaggi hanno avuto tanta influenza l'uno sull'altro, pur non essendo ovviamente mai apparsi insieme sul grande schermo. Tornando ai giorni nostri, intanto, Benioff e Weiss hanno parlato del loro film di Star Wars cancellato da Lucasfilm.