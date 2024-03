Natalie Portman divorzia: dopo 11 anni finisce il matrimonio con Benjamin Millepied

Dopo 11 anni di amore è finita la fiaba tra l'attrice Natalie Portman e il ballerino e coreografo Benjamin Millepied: tra i due le cose, secondo alcune fonti, non andavano bene da un pezzo sebbene in pubblico la coppia abbia continuato a mostrarsi insieme con i figli.

Otto mesi fa, però, Portman - secondo il racconto di People - non ce l'ha fatta più e ha chiesto il divorzio al marito, divorzio poi ufficializzato il mese scorso. La notizia della rottura dei due è stata confermata da un portavoce dell'attrice stessa e adesso per Portman inizia una nuova vita con i figli Aleph di 12 anni e Amalia di 7.

Ma cosa si nasconde dietro la rottura della coppia Portman-Millepied? Pare che lo scorso maggio, l'attrice abbia scoperto che il marito stava intrattenendo una relazione extraconiugale: "All'inizio è stato davvero difficile per lei, ma i suoi amici si sono uniti a lei e l'hanno aiutata a superare il peggio", ha confidato un amico della coppia PEOPLE. Dopo un periodo piuttosto burrascoso, la star di Thor 4 si è risollevata mettendo al primo posto i figli, decisa ad abituarli gradualmente a un cambiamento di questa portata. I due si erano conosciuti sul set di Black Swan nel 2010: Millepied ha seguito passo dopo passo Portman nel suo percorso artistico e tra i due è scattato l'amore.

Adesso per l'attrice si prospetta un periodo lavorativo davvero intenso: a breve uscirà al cinema May December, controversa pellicola con Portman co-protagonista e Julianne Moore, mentre attualmente Portman sta lavorando alla serie Apple TV+ Lady in the Lake.